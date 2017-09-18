Знаменательная дата Веры Терентьевны

18.09.2017 13:49:43 (GMT+12)

Приближается 26 сентября 2017 года, именно в этот день одной из старейших жительниц, Почетному гражданину Алеутского района Тимошенко Вере Терентьевне исполнится ровно 90 лет.



Вся трудовая деятельность Веры Терентьевны проходила на Командорах. Трудилась и воспитывала своих детей. В свободное время была участником алеутского национального ансамбля «Унанган», в составе группы выступала в селе Никольском, в Петропавловске-Камчатском, Магадане, Москве. Знаток алеутского языка, национальных песен и танцев, она раскрывала перед зрителем красоту и содержательность алеутской культуры, плавность танцевальных движений «Алеуточки», трогательную напевность и глубину песен о родных Командорах.



Добросовестное отношение к труду, сохранение и развитие национальной культуры отмечены заслуженными наградами, врученными Вере Терентьевне.



В 1959 году награждена медалью Материнства 1 степени, в 1993 году - медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне.



За личный вклад в развитие сценического искусства, творчества и культуры алеутского народа в 1997 году награждена дипломом Лауреата премии имени Александра Гиля.



Постановлением Собрания депутатов Алеутского района 21 июня 2001 года Вере Терентьевне Тимошенко присвоено звание Почетного гражданина Алеутского района.



За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие села Никольское, активную общественную работу в 2006 году награждена ценным памятным подарком Совета народных депутатов Камчатской области.



Вера Терентьевна продолжает работу по преемственности поколений, передает молодежи накопленные знания и опыт алеутской культуры.



Приближающийся юбилей Веры Терентьевны будет проходить 29 сентября в этно-центре села Никольское.



Полным ходом идет подготовка к концерту. Будет исполнен любимый романс юбиляра «Гори, гори, моя звезда», прозвучит много алеутских песен, стихи о Командорах Ильи Симакова, выступят национальные танцевальные ансамбли, друзья, родные и односельчане.



Много командорцев, желающих высказать слова благодарности и душевные пожелания доброго здоровья и долгих лет жизни юбиляру, придут на концерт. Вера Терентьевна с ее оптимизмом, энергией и жизненной мудростью всегда была примером для молодежи Никольского.



Вот и сегодня Вера Терентьевна продолжает передавать накопленный опыт молодым алеутам, сохраняя культурные традиции и обряды Командор.



Галина КОРОЛЁВА, президент МОО «АНСАРКО».