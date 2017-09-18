Добрый день, Камчатка! Шаби рӯзи!

18.09.2017 13:46:17 (GMT+12)
Сегодня понедельник, 18 сентября 2017 года. По старому стилю 5 сентября.
Седмица 16-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648).
Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138). Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувентина и Максима воинов (361–363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370). Мч. Авдия (Авида) в Персии (V).
Мч. Евфимия Кочева (1937). Обре́тение мощей прп. Александра Уродова исп. (2001).
Оршанской иконы Божией Матери (1631).
По мусульманскому календарю — 27 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры
По еврейскому календарю — 27 элуля 5777 года.
ЕСТЬ ПОВОД
Всемирный день мониторинга воды.
День национальной музыки в Азербайджане.
День астрономии в Армении.
День почитания пожилых людей в Японии.
18 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ
1698 В Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска».
1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от Испании.
1941 В Красной Армии введено понятие «гвардейская часть».
1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).
●Центральное разведывательное управление (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США.
Во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация «Управление стратегических служб» (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления.
В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер.
Практически с первого дня своего существования Управление было занято проведением специальных операций, достигавших иногда размаха настоящих военных действий. При чем деятельность ЦРУ основывалась на двух важных директивах: операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним.
В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.
РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.
1475 Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Возрождения.
1520 Уильям Сесил, английский государственный деятель эпохи Елизаветы I.
1819 Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.
1885 Узеир Гаджибеков, советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.
1905 Грета Гарбо, шведская и американская киноактриса.
1907 Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат.
1908 Виктор Амбарцумян, советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.
1918 Виктор Талалихин, советский летчик, Герой Советского Союза.
Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.
«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!
С уважением,
Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».
(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
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