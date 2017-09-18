Добрый день, Камчатка! Шаби рӯзи!

18.09.2017 13:46:17 (GMT+12)

Сегодня понедельник, 18 сентября 2017 года. По старому стилю 5 сентября.



Седмица 16-я по Пятидесятнице. Прор. Захарии и прав. Елисаветы, родителей Иоанна Предтечи (I). Прмч. Афанасия Брестского (1648).



Убиение блгв. кн. Глеба, во Святом Крещении Давида (1015). Мчч. Фифаила и сестры его Фивеи (Вивеи) (98–138). Мч. Сарвила. Мц. Раисы (Ираиды) (ок. 308). Мчч. Иувентина и Максима воинов (361–363). Мчч. Урвана, Феодора и Медимна и с ними 77-ми мужей от церковного чина, в Никомидии пострадавших (370). Мч. Авдия (Авида) в Персии (V).



Мч. Евфимия Кочева (1937). Обре́тение мощей прп. Александра Уродова исп. (2001).



Оршанской иконы Божией Матери (1631).



По мусульманскому календарю — 27 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 27 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Всемирный день мониторинга воды.



День национальной музыки в Азербайджане.



День астрономии в Армении.



День почитания пожилых людей в Японии.



18 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1698 В Бастилию был переведен человек, чье лицо скрывала «железная маска».



1810 Креольская военная хунта провозгласила независимость Чили от Испании.



1941 В Красной Армии введено понятие «гвардейская часть».



1947 В США создано Центральное разведывательное управление (ЦРУ).



●Центральное разведывательное управление (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) – агентство Федерального правительства Соединенных Штатов Америки, основная функция которого – сбор и анализ информации о деятельности иностранных правительств, организаций и граждан. ЦРУ – это основной орган внешней разведки США.



Во время Второй мировой войны по указанию президента Рузвельта была создана первая в истории США разведывательная организация «Управление стратегических служб» (УСС). После войны президент Трумэн расформировал УСС, но, понимая необходимость в систематизации разведывательной работы, которая до этого велась армейскими управлениями, в 1946 году издал директиву о создании Национального разведывательного управления.



В следующем году конгресс США принял решение о централизации всей разведывательной работы в рамках единой организации. И после подписания президентом Трумэном Закона о национальной безопасности, 18 сентября 1947 года было официально учреждено Центральное разведывательное управление, подчиненное Совету национальной безопасности. Первым директором ЦРУ стал контр-адмирал Роскоу Хилленкоттер.



Практически с первого дня своего существования Управление было занято проведением специальных операций, достигавших иногда размаха настоящих военных действий. При чем деятельность ЦРУ основывалась на двух важных директивах: операции должны быть тайными и проводиться так, чтобы правительство могло отрицать свою причастность к ним.



В истории ЦРУ, как любого разведывательного управления, были и блестящие достижения, и серьезные провалы. В последнее время основными направлениями деятельности ЦРУ стали экономическая разведка и борьба с международным терроризмом и наркомафией. Штаб-квартира Управления находится в городе Лэнгли, недалеко от Вашингтона, штат Вирджиния. Деятельность ЦРУ и его сотрудников отражена в многочисленных романах и кинофильмах.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1475 Чезаре Борджиа, итальянский политический деятель эпохи Возрождения.



1520 Уильям Сесил, английский государственный деятель эпохи Елизаветы I.



1819 Жан Фуко, французский физик, создатель гироскопа и маятника Фуко.



1885 Узеир Гаджибеков, советский и азербайджанский композитор, музыкально-общественный деятель, педагог.



1905 Грета Гарбо, шведская и американская киноактриса.



1907 Эдвин Макмиллан, американский физик, Нобелевский лауреат.



1908 Виктор Амбарцумян, советский астрофизик, академик, основатель школы теоретической астрофизики в СССР.



1918 Виктор Талалихин, советский летчик, Герой Советского Союза.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



