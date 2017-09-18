В 2018 году работникам бюджетной сферы Камчатки повысят заработную плату

18.09.2017 11:19:35 (GMT+12)
В 2018 году работников бюджетной сферы Камчатки повысят заработную плату. Об этом было заявлено на очередном заседании краевой трёхсторонней Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в регионе, прошедшем под председательством Первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
В заседании приняли участие руководители исполнительных органов государственной власти региона, Федерации профсоюзов Камчатки, краевых объединений работодателей, а также представители контрольно-надзорных ведомств.
В ходе обсуждения было озвучено, что повышение заработной платы коснётся всех категорий работников бюджетной сферы. С начала следующего года их зарплата вырастет не менее, чем на 4%.
«Правительством Камчатского края было принято решение об индексации оплаты труда в целях обеспечения реализации указов Президента РФ Владимира Путина, а также в соответствии с поручением заместителя Председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Данное решение принято на федеральном уровне, соответственно зарплата поднимается на 4% уже с 1 января 2018 года. Кроме того, в настоящее время проходит процедура формирования краевого бюджета на 2018 год. Когда главный финансовый документ региона будет свёрстан, станет известно, какое решение по повышению заработной платы бюджетников будет произведено и на краевом уровне. По прогнозным оценкам среднемесячный доход от трудовой деятельности на 2018 год составит 58 530 рублей, а на 2019 год – 60 870», - сообщила в своём докладе министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович.
Она добавила, что по предварительным расчётам общая сумма потребности на указанные цели составила порядка 802 млн рублей. Эти средства планируется заложить в проект краевого бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Вместе с тем, в него планируется включить средства на выделение целевых субсидий муниципальным бюджетам для обеспечения повышения уровня зарплаты работникам муниципальных учреждений.
Отдельное внимание на заседании уделили вопросам прожиточного минимума. В частности от Федерации профсоюзов Камчатского края поступило предложение пересмотреть структуру потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения региона.
«Со своей стороны мы предлагаем привлекать как профсоюзы, так и работодателей Камчатского края при начале всех процедур по расширению перечня промышленных и продовольственных товаров в новой потребительской корзине для того, чтобы проводить совместные консультации по её наполнению. Нам кажется, что это вполне логично и отвечает духу трёхстороннего Соглашения, которое было заключено в конце прошлого года», - сказал Председатель Федерации профсоюзов Камчатки Андрей Зимин.
По итогам заседания Комиссии сторонам было поручено провести работу по подготовке заключения регионального Соглашения «О минимальной заработной плате в Камчатском крае» на очередной период. Ожидается, что оно вступит в силу до конца текущего года.
Напомним, с 1 июля этого года, в рамках реализации Указов Президента РФ о повышении заработной платы уже было произведено увеличение фонда оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы. Тогда повышение коснулось работников учреждений культуры, социальных работников и младшего медицинского персонала.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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