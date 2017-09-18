Лососевая путина в Усть-Большерецком районе официально завершена

18.09.2017 11:19:29 (GMT+12)
Промысел тихоокеанских лососей на реке Большой и ее притоках официально закрыт с 18 сентября.
В последнюю неделю путины больше всего нарушений природоохранного законодательства сотрудники СВТУ ФАР совместно с инспекторами Ассоциации «Река Большая» выявили в районе участка лицензионного лова лососей «Начилово». Здесь «туристы» успели спрятать в кустах 10 сетей и порядка 370 килограммов рыбы. От орудий лова и кижуча браконьеры предпочли «откреститься», чтобы не быть привлеченными к ответственности.
За неделю в Усть-Большерецком районе совместными инспекторскими группами Рыбоохраны и Ассоциации изъято 790 кг рыбы, 74 сети общей протяженностью почти 2 километра, 14 лодок и 1 мотор.
Всего с начала сезона сотрудниками СВТУ ФАР и инспекторами Ассоциации «Река Большая» проведено 1978 рейдов, 7,6 тысячи часов на воде, 1542 проверки. Составлено 249 протоколов об административных правонарушениях, материалы 8 дел переданы в полицию. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 557 сетей, 74 лодки, 24 мотора, 2,8 тонны рыбы и почти полцентнера икры.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ассоциации "Река Большая".
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