Лососевая путина в Усть-Большерецком районе официально завершена

18.09.2017 11:19:29 (GMT+12)

Промысел тихоокеанских лососей на реке Большой и ее притоках официально закрыт с 18 сентября.



В последнюю неделю путины больше всего нарушений природоохранного законодательства сотрудники СВТУ ФАР совместно с инспекторами Ассоциации «Река Большая» выявили в районе участка лицензионного лова лососей «Начилово». Здесь «туристы» успели спрятать в кустах 10 сетей и порядка 370 килограммов рыбы. От орудий лова и кижуча браконьеры предпочли «откреститься», чтобы не быть привлеченными к ответственности.



За неделю в Усть-Большерецком районе совместными инспекторскими группами Рыбоохраны и Ассоциации изъято 790 кг рыбы, 74 сети общей протяженностью почти 2 километра, 14 лодок и 1 мотор.



Всего с начала сезона сотрудниками СВТУ ФАР и инспекторами Ассоциации «Река Большая» проведено 1978 рейдов, 7,6 тысячи часов на воде, 1542 проверки. Составлено 249 протоколов об административных правонарушениях, материалы 8 дел переданы в полицию. У браконьеров в Усть-Большерецком районе изъято 557 сетей, 74 лодки, 24 мотора, 2,8 тонны рыбы и почти полцентнера икры.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ассоциации "Река Большая".

