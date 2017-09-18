Светлана Галянт помогла благоустроить прогулочные площадки в детском саду №41

18.09.2017 11:29:27 (GMT+12)
Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Светлана Галянт проверила, как выполнены на территории детского сада №41 в Петропавловске данные ей депутатские наказы. Ранее народная избранница выделяла средства на озеленение прогулочных площадок в этом детском саду. Как рассказала заведующая дошкольным учреждением Полина Красова, зеленые полянки – давняя мечта коллектива садика и родителей.
«Два года назад, когда я пришла работать руководителем этого учреждения, на территории рядом с садиком были только пыль и песок. Мы все, как педагоги, как мамы, понимаем, что дети должны гулять на чистой площадке, где нет пыли, где свежая зеленая трава, либо другое подходящее покрытие. Но территория садика очень большая и собственных средств на благоустройство не хватает. Я с печалью смотрела на всё это, пока мы не договорились о помощи с нашим депутатом Светланой Галянт. За что ей огромная благодарность от всего коллектива и родителей наших воспитанников», - сказала заведующая.
По ее словам, было облагорожено 750 кв метров прогулочной территории. «Это 4 прогулочные площадки для 4 групп. Мы озеленили самый большой участок, который был наиболее проблемным. Был снят верхний 15-сантиметровый слой песка и пыли, затем выемка была засыпана землей, а сверху был уложен дерн и засеян газон. Эту проблему мы решили, и всё благодаря депутатским средствам», - подчеркнула Красова.
Депутат, которая самая является молодой мамой, высоко оценила проделанную работу, а также заверила, что поддержка социально значимых учреждений и впредь будет для нее важнейшим приоритетом.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.
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