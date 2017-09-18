Корпорация развития Камчатки и Аэропорты Регионов готовят инвестиционное и акционерное соглашения

18.09.2017 11:19:29 (GMT+12)

«АО «Корпорация развития Камчатки» продолжает переговоры с акционерным обществом «УК «Аэропорты Регионов» – победителем конкурса на право строительства и дальнейшей эксплуатации пассажирского терминала и сопутствующих ему объектов главных воздушных ворот полуострова», – сообщил генеральный директор КРКК Николай Пегин.



Инвестор одержал убедительную победу в ходе тендера, организованного и проведенного Корпорацией развития Камчатки и правительством региона. Его результаты конкурсная комиссия огласила 31 августа текущего года. Протестов и рекламаций в отношении корректности проведения тендера со стороны проигравшей компании и надзорных органов не поступало.



Переговоры ведутся в рамках подготовки заключения инвестиционного и акционерного соглашений, которые до начала строительства должны подписать Корпорация развития Камчатки и «Аэропорты Регионов».



К середине сентября прошло несколько раундов переговоров в формате очных встреч и видеоконференций. Руководители акционерных обществ Николай Пегин и Евгений Чудновский провели встречу на полях Восточного экономического форума. Затем переговоры с привлечением широкого круга экспертов и представителей правительства края продолжились в формате on-line совещаний.



Стороны констатируют согласие по вопросам стратегического характера. Нет сомнений в том, что пассажирский терминал необходимо построить к 2021 году, и в тех параметрах, которые заявлены в конкурсной документации. На днях Евгений Чудновский сообщил, что аэропортовый комплекс в Петропавловске-Камчатском решено строить в виде кратера вулкана.



Представленная акционерным обществом заявка предполагает строительство комплекса площадью 35 тыс. м2. В его состав войдут пассажирский терминал, гостиница на 120 номеров и торгово-офисная зона. «Аэропорты Регионов» обязуются оснастить пассажирский терминал телескопическими трапами и другим современным технологическим оборудованием. Оно обеспечит быструю и качественную обработку пассажиров и их багажа.



Пропускная способность пассажирского терминала, площадью 21,5 тыс. м2, составит 1 млн. человек в год. Гостиница на 120 номеров займет 8,7 тыс. м2, торгово-офисная зона с конгресс-залом – 4,7 тыс. м2. Объём частных инвестиций в проект составит около 8 млрд. рублей.



«В ходе переговоров стороны проводят согласование тактических параметров ключевых сделок», – отметил Николай Пегин. Он также подчеркнул, что подписание инвестиционного и акционерного соглашений должно состояться до конца осени. Корпорация развития Камчатки остается совладельцем международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» с 49 процентами акций. Представитель института развития региона войдет в состав директоров АО «МАПК(Е)».



На снимке: примерный макет аэропорта.

