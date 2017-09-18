На Камчатке оценили эффективность деятельности органов местного самоуправления

18.09.2017 11:19:36 (GMT+12)
Результаты комплексной оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2016 год подвели на заседании, прошедшем под руководством Первого вице-губернатора Камчатского края Ирины Унтиловой.
В ходе заседания были озвучены комплексные и экспертные оценки, которые подготовили специалисты министерства экономического развития и торговли, министерства образования и молодёжной политики, министерства территориального развития Камчатского края.
По итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Камчатского края за 2016 год, первые места в рейтинге заняли Алеутский муниципальный район и городской округ «посёлок Палана». В качестве поощрения им будут предоставлены гранты в размере трёх и четырёх миллионов рублей соответственно.
«Мы делаем максимум возможного для повышения качества жизни населения в нашем городском округе. Отрадно, что наши старания получили достойную оценку краевого Правительства. Полученный грант мы планируем направить на решение первоочередных вопросов местного значения, в частности – благоустройство посёлковой инфраструктуры. Мы отремонтируем дорожное покрытие на некоторых участках, и займёмся освещением», - рассказал глава городского округа «посёлок Палана» Михаил Тихонов.
Добавим, что второе место в рейтинге муниципальных образований занял Елизовский район, ему будет предоставлен грант в размере 2 млн рублей. Третье место досталось Усть-Большерецкому муниципальному району, который получит 1 млн рублей в качестве поощрения.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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