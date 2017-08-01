Статистика ПФР

18.09.2017 11:19:28 (GMT+12)
На 1 августа 2017 года на территории края числится 95875 пенсионеров. В том числе работающих 36434 человек (38% ).
По состоянию на 1 августа средний размер страховой пенсии в крае составляет 19874,10 рублей, социальной пенсии – 13170,79 рублей.
Соотношение средней пенсии по старости с прожиточным минимумом пенсионера составляет - 127 процентов. Расходы на выплату пенсий ежемесячно составляют 1,935 млрд. рублей.
Количество получателей ежемесячной денежной выплаты в крае на 1.08.2017 составляет 16521 человек, большую часть которых составляют инвалиды (14706 человек ).
На 1.08.2017 в территориальные органы Пенсионного фонда края обратились за компенсацией проезда 3318 неработающих пенсионера, им выплачено около 79,6 млн. рублей, около 2,7 млн. рублей перечислено авиакомпаниям за предоставленные талоны.
В этом году выдано 978 сертификатов на материнский семейный капитал, а всего с 1.01.2007 их выдано 17461. Полностью распорядились средствами МСК 3515 семей, в том числе в этом году 503 человека.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР.
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