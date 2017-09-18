Универсальная система социального обеспечения граждан заработает в 2018 году

18.09.2017 11:19:27 (GMT+12)

C января 2018 года в России заработает Единая государственная информационная система социального обеспечения, (ЕГИССО).*



Цель создания ЕГИССО – повышение прозрачности системы социального обслуживания с соблюдением принципа адресности и применением критериев нуждаемости, унификация мер социальной защиты (поддержки) повышение уровня информированности граждан о мерах социальной защиты и реализации права на них.



Сейчас социальные услуги предоставляются по заявительному принципу: человек должен сам обратиться в государственные (муниципальные) органы и потребовать положенные ему льготы и пособия. Многие граждане не обращаются, просто потому, что не знают, на какиемеры социальной защиты имеют право.



ЕГИССО позволит заинтересованным организациям получать информацию обо всех видах государственной (муниципальной) поддержки населения в одном месте и в разрезе каждого гражданина. А граждане смогут получать информацию обо всех полагающихся им мерах поддержки в режиме «одного окна», даже в том случае, если они изменили место жительства или место работы, если у них изменились обстоятельства, статус, категория льгот. Чтобы получить информацию о положенных мерах, гражданину достаточно зайти в личный кабинет на портале системы, введя свой СНИЛС.



ЕГИССО будет основана на системе СНИЛС, которая есть у Пенсионного фонда, а оператором ЕГИССО определен Пенсионный фонд России. Наполнением же ЕГИССО информацией о мерах защиты и поддержки занимаются органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды, организации, предоставляющие меры соцзащиты за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов страны, местных бюджетов.



Вышеуказанные поставщики информации должны разместить в своих информационных ресурсах следующую информацию:

• о гражданине, который имеет право на меры социальной защиты (СНИЛС, ФИО, пол, дата рождения и т.д.);

• персонифицированные сведения о мерах социальной защиты;

• сведения об организациях, предоставляющих меры социальной защиты;

• информацию о федеральных законах и иных нормативных правовых актах, на основе которых осуществляется предоставление мер социальной защиты

• сведения о мерах социальной защиты с указанием их вида, условий, способов и форм их предоставления, категорий лиц, имеющих право на получение указанных мер и услуг, а также их возможных объемов в натуральной форме либо в денежном выражении;

• сведения об используемых информационных ресурсах.



Потребителями сведений ЕГИССО являются те же самые поставщики информации и сами граждане.



Каждый гражданин России сможет открыть на портале ЕГИССО собственный Личный кабинет. Вход в личную страницу можно будет осуществить как со стационарного компьютера, ноутбука и другого электронного устройства, так и с мобильного приложения, установленного на телефон.



Используя возможности Личного кабинета любой гражданин РФ сможет получить персонифицированную, собранную в одном месте информацию о предоставляемых или уже представленных ему мерах социальной защиты, узнать о возможностях социальной поддержки, на которые он имеет право и, в случае необходимости, составить и подать заявление о необходимости оказания ему адресной помощи.



При этом особое внимание в оказании социальной помощи на платформе единой информационной системы будет уделено ветеранам, инвалидам, а также социально-незащищенным категориям населения и многодетным семьям.

На портале ЕГИССО будут также располагаться кабинеты поставщиков и потребителей информации, где органы госвласти и организации, предоставляющие меры соцзащиты смогут внести дополнительные данные о своих участках работы и получить сведения о необходимости и возможности оказания адресной социальной поддержки.



*ЕГИССО создается в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. N 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе ОПФР.