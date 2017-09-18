В Милькове сегодня

18.09.2017 11:18:06 (GMT+12)

В Милькове сегодня продолжается бабье лето! Утро было туманным и морозным (-3), но туман рассеялся быстро и солнышко пригрело.



Ветра нет и осадков синоптики на сегодня не обещают. Красота! Всем лёгкого понедельника и отличного настроения!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.