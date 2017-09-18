Происшествия на дорогах края

18.09.2017 11:03:06 (GMT+12)

С 11 сентября по 17 сентября 2017 года на территории Камчатского края зарегистрировано 109 столкновений без пострадавших и 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 12 человек получили различные травмы, из них двое несовершеннолетних.



Выявлено 40 водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ещё 23 водителя от прохождения медицинского освидетельствования отказались. Выявлено 32 пешехода, нарушивших Правила дорожного движения. На стоянку специального хранения отправлено 23 единицы автотранспорта. За нарушение административного законодательства в приёмник-распределитель помещены четыре гражданина. С использованием средств видеофиксации выявлено 1108 нарушений.



12 сентября в 12:40 на площади Щедрина в Петропавловске-Камчатском 37-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Пассо», при выезде с прилегающей территории на дорогу не уступил дорогу автомобилю «Судзуки Гранд Витара» под управлением 47-летней гражданки, в результате чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила 66-летняя пассажирка автомобиля «Судзуки Гранд Витара», которая с различными травмами госпитализирована.



13 сентября в 17:10 в городе Петропавловске-Камчатском на восьмом километре федеральной трассы «Морпорт-Аэропорт» 48-летний гражданин, управляя автомобилем «Митсубиси Фусо», не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Судзуки Джимини» под управлением 44-летней гражданки, в результате чего совершил столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получила водитель «Судзуки», которой рекомендовано лечение по месту жительства.



15 сентября в 08:50 в городе Петропавловске-Камчатском напротив дома 16 по улице Владивостокской 55-летний водитель, управляя автобусом «Хэндай Аэросити», применил экстренное торможение, в результате резкого изменения скорости движения произошло падение в салоне автобуса пассажира, 46-летней гражданки.



В результате падения пассажир получила телесные повреждения и после осмотра медиков ей рекомендовали лечение по месту жительства.



В этот же день в 12:45 напротив дома №20 по улице Набережная в Петропавловске-Камчатском 29-летний гражданин, управляя автомашиной «Tойота Калдина» на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу автомашине «Ниссан Премьера», под управлением 36-летнего гражданина, приближающегося по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия 31-летняя пассажирка автомашины «Ниссан Премьера», получила телесные повреждения и была госпитализирована в Камчатскую краевую больницу.



15 сентября в 17:30 напротив дома №29 по проспекту 50 лет Октября 38-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота Спасио», совершил наезд на 17-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована в камчатскую краевую больницу.



16 сентября в 08:22 30-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк II», не выбрал необходимую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства «Митсубиси Мираж Динго» под управлением 44-летнего водителя и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Митсубиси Мираж Динго» получил телесные повреждения и был госпитализирован в

«Вилючинскую городскую больницу».



В этот же день в 09:30 минут в районе дома №4/1 по улице Сапун Гора в Петропавловске-Камчатском 41-летняя гражданка, управляя автомобилем «Хонда Фит», совершила наезд на 9-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил телесные повреждения и после осмотра врачей ему рекомендовано лечение по месту жительства.



16 сентября в 10:10 на участке дороги в районе 7 километра трассы жилой район Приморский – КПП «Паратунка» города Вилючинска 68-летний пенсионер, управляя автомобилем «Тойота Камри», двигаясь в сторону КПП Паратунка в нарушение Правил дорожного движения РФ начал маневр поворот налево через сплошную линию разметки, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении транспортному средству «Тойота Марк II» под управлением 29-летнего гражданина и совершил с ним столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота Камри» получил телесные повреждения и ему назначено амбулаторное лечение. 63-летняя пассажир вышеуказанного автомобиля с полученными травмами госпитализирована в Вилючинскую городскую больницу. Водитель автомобиля «Тойота Марк II» также получил телесные повреждения и ему назначено амбулаторное лечение.



В этот же день в 14:40 на 25 километре автомобильной дороги Садовое кольцо Елизовского района 62-летний гражданин, управляя автомобилем «Тойота ХайЛюкс Сурф», не справился с управлением в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль «Тойота Дюна», принадлежащую 34-летнему гражданину. В результате наезда автомобиль «Тойота Дюна» отбросило на стоящую справа от нее 34-летнюю гражданку. В результате дорожно-транспортного происшествия гражданка получила телесные повреждения и ей назначено амбулаторное лечение.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю



