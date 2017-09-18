На Камчатке вор дважды залез в один и тот же дачный дом

18.09.2017 11:00:11 (GMT+12)

Елизовская городская прокуратура Камчатского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего нигде не работающего, неоднократно судимого жителя города Петропавловска-Камчатского.



Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере).



По версии следствия, 1 июня 2017 года около 12 часов дня, проходя мимо дачного дома, расположенного в садоводческом товариществе в Елизовском районе, предполагая, что в двухэтажном коттедже имеется ценное имущество, мужчина зашел на участок и беспрепятственно проник в жилище через незапертую входную дверь.



Хозяин загородного дома лишь на час уезжал по делам, но этого времени воришке хватило, чтобы вынести имущество на общую сумму свыше 420 тыс. рублей.



Среди похищенного оказались фотообъектив «Сони» стоимостью более 170 тыс. рублей, две экшн-камеры «ГоуПро Херо 4 Блэк Эдишион Эдвентуре» общей стоимостью почти 60 тыс. рублей, планшетный компьютер, различное фото и видеооборудование, несколько флэш-носителей с записями, а также комплект постельного белья.



Обнаружив пропажу, хозяин дачи вызвал полицию и вместе с оперативниками просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных по периметру участка и в одном из помещений дома.



Злоумышленник не догадывался о видеонаблюдении. На следующий день после обеда он вернулся на место преступления, вероятно, желая прихватить другие ценные вещи.



На этот раз хозяева были дома. Они сразу узнали в мужчине в очках и кепке вчерашнего незваного гостя и смогли его задержать.



Ничего из похищенного не обнаружено. Обвиняемый заявил, что оставил в лесу на поляне пакет с украденными вещами, и он исчез.



Отягчающим обстоятельством в этом деле является рецидив преступлений. На момент совершения преступления обвиняемый имел непогашенную судимость и находился под административным надзором. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.



Уголовное дело направлено прокурором в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу.

В рамках рассмотрения уголовного дела будет рассматриваться гражданский иск потерпевшего, предъявленный на сумму 650 тыс. рублей.



Лариса ШУНИНА, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, общественностью и правовому обеспечению