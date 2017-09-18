Камчатский метеокомментарий, 18 сентября (261/104)

18.09.2017 06:08:40 (GMT+12)

В 6.00 в Петропавловске-Камчатском было +6°C, малооблачно, ветер северо-западный, 1 м/с, атмосферное давление: 752 мм рт. ст., относительная влажность: 91%.



Предварительный прогноз:



Утро: +7°С, малооблачно, без осадков.



День: +13°С, ясно, без осадков.



Вечер: +15°С, ясно, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 6 — 9 часов — небольшие возмущения; 9 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’31’’ (-3”).



Луна: 2%, стареющая.



Сегодня - день Елизаветы-предсказательницы.



Народ приметил: В память того, что святая Елизавета предсказала пресвятой Деве Марии рождение Христа, этот день считается счастливым для предсказаний. Поэтому на Захария и Елисавету охотно посещают ведунов и знахарок.



В лесу много рябины - осень будет дождливая, а мало - сухая.



Именины у Раисы, Елизаветы, Афанасия. Раиса с греческого - "легкая". Елизавета с иврита - "почитающая Бога". Афанасий с греческого - "бессмертный".



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 18 сентября, 5.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



