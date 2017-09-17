Камчатский гороскоп, 18 сентября

17.09.2017 22:01:32 (GMT+12)
Как всегда по понедельникам, прогноз представляет Галина ГРИГОРЬЕВА, оптимистичная пенсионерка:
День требует мобильности, ловкости, маневренности, инициативы либо хорошей реакции. Резко возрастает травматичность, появляются условия для стрессов, информационных и технических сбоев, дорожных происшествий, обострения болей. Кризис или болезнь провоцируют нервозность, агрессию, конфликт, вплоть до физического столкновения. При находчивости и самообладании, можно быстро освоить практический навык, отточить мастерство. Насыщенные сутки ждут военнообязанных, представителей силовых структур, информационных, транспортных, технических, медицинских и ветеринарных служб, сервисов неотложной помощи.
Опасное место для водителей и пешеходов – улица Павлова.
Рейтинг дня: 3+.
День благоприятен для жителей улиц Бонивура, Красной Сопки, Пограничной, Ленинградской, Космического проезда, районов 4 – 6 км, 11 (в краевом центре), Весенней (в Елизове), села Каменское, а также гостей этих мест и работников офисов, там расположенных.
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«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
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