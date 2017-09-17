Вулкан Жупановский на Камчатке выбросил пепел на высоту до 7 километров

17.09.2017 18:52:29 (GMT+12)

Вулкан Жупановский на Камчатке в воскресенье выбросил пепел на высоту до 7 тысяч метров над уровнем моря, шлейф отнесло ветром в сторону Кроноцкого залива, на его пути нет населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.



"Днем 17 сентября, по визуальным данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), на вулкане Жупановский был зафиксирован пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 7000 метров над уровнем моря, высота вулкана 2958 метров. С учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 20 километров в восточном направлении от вулкана, в сторону Кроноцкого залива. На пути распространения пеплового шлейфа населенные пункты отсутствуют", - говорится в сообщении.



Международных авиатрасс в районе вулкана нет, туристических групп не зарегистрировано. Жупановскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.



(ТАСС).