В Коряках сегодня

17.09.2017 13:12:28 (GMT+12)

В Коряках сегодня утром слегка покачало. По ощущением было около 1,5 - 2 баллов. На улице стоит хорошая погода, веет слабый западный ветер.



У народа продолжается уборочная страда.



Всем хорошего воскресного дня и настроения!



Фото: Максим БОДА.