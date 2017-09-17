В Милькове сегодня

17.09.2017 13:08:06 (GMT+12)

В Милькове сегодня чудесный осенний денек. Сентябрь дарит золотую пору под названием бабье лето. Яркие краски и солнечное тепло - что еще надо для хорошего настроения и дущевного покоя?!



Фото: Елена ЛАБЗОВА.