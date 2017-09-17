Срочно в номер: на Камчатке в связи с подходом циклона силы МЧС России переведены в режим повышенной готовности

17.09.2017 12:32:21 (GMT+12)

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к берегам Камчатки 20 сентября 2017 года подойдет мощный циклон. В связи с прогнозом силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и его структурные подразделения переведены в режим функционирования «повышенная готовность».



Прогнозируется, что циклон будет оказывать влияние на южные районы Камчатского края. Вследствие чего на территории Усть-Большерецкого муниципального района ожидается выпадение сильных осадков, усиление ветра до 30 метров в секунду.



В связи с подходом циклона в подразделениях МЧС России проведены смотры техники, проверена работоспособность пожарной и спасательной техники, уточнен состав сил и средств, которые могут быть задействованы в ликвидации последствий циклона.



Перевод в режим функционирования «повышенная готовность» осуществлен для того, чтобы более оперативно реагировать на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации.



Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует населению на время действия циклона принять все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности и безопасности имущества, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, а в случае необходимости передвижения по трассам, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим.



Туристическим группам и охотникам в период действия циклона также следует воздержаться от выхода на маршруты за пределы населенных пунктов, особенно в отдалённые и прибрежные районы, места с горными реками. Не пытайтесь пересечь реки на автомобилях.



Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.



Сохраняйте предельную осторожность, без необходимости не выходите на улицу.



Родителям следует следить за местонахождением своих детей!



Если ситуация несёт угрозу вашей жизни или жизни окружающих необходимо звонить на единый номер телефона спасения: со стационарных телефонов – «01», с мобильных телефонов – «101». По телефону «101» можно звонить со всех операторов сотовой связи, звонок бесплатный в любой точке Камчатского края.



Камчатский филиал Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России 8(4152) 43-44-01.

Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД» 8 (4152) 41-03-95.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.