Срочно в номер: в результате ощущаемого землетрясения в акватории Авачинского залива жертв и разрушений нет

17.09.2017 12:26:36 (GMT+12)

Оперативные группы пожарных и спасателей производят осмотр зданий, сооружений, социально-значимых объектов Петропавловск-Камчатского городского округа.

По данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие произошло в 09-00 по камчатскому времени в акватории Авачинского залива. Землетрясение произошло на глубине 72 километра. Магнитуда сейсмособытия составила 5,6.



Сейсмособытие ощущалось в некоторых районах Петропавловска-Камчатского в виде толчков интенсивностью до 3-х баллов.



Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 72-х километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа. Расстояние до береговой линии составило 32 километра.



Угроза цунами не объявлялась.



Звонки в ЕДДС других районов Камчатского края от граждан не поступали. Социального напряжения среди населения нет.



Для справки: магнитуда – это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при землетрясении в виде сейсмических волн. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая основана на внешних проявлениях подземного толчка (воздействие на людей, предметы, строения, природные объекты). Когда происходит землетрясение, то сначала становится известной именно его магнитуда, которая определяется по сейсмограммам, а не интенсивность, которая выясняется только спустя некоторое время, после получения информации о последствиях.



Прежде чем землетрясение нанесло удар, необходимо знать:



До землетрясения:

На случай, если при сильном землетрясении вы примете решение покинуть здание, заранее наметьте путь движения с учетом малого запаса времени - около 15-20 секунд до наибольших колебаний и толчков.

Заранее определите наиболее безопасные места, где можно переждать толчки. Это - проемы капитальных внутренних стен (не перегородок!), углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.

Учтите, что наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних этажей, лестничные проходы.

Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями; научите детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствие взрослых. Проведите дома репетиции.

Заранее прочно закрепите шкафы, этажерки, стеллажи, полки к стенам, к полу. Мебель следует разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери.

Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые и ценные вещи, стоящие или лежащие на полках или на мебели, (вазы, телевизоры, компьютеры, утюги и т.п.).

Не устраивайте полки над спальными местами, раковинами, унитазами. Закройте переднюю часть полок с посудой, установите прочные защелки на дверцы шкафов и полок.

Надежно закрепите люстры и люминесцентные светильники. Не используйте стеклянные абажуры. Проверьте надежность подвесных потолков.

Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и на лестничные площадки.

Емкости, содержащие легковоспламеняющиеся и едкие жидкости (пятновыводители, нитрокраска, инсектициды), должны быть надежно закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при сильных колебаниях.

Не располагайте спальные места у больших оконных проемов, стеклянных перегородок.



Имейте дома:

Запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета на 3-5 дней;

Аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов (бинт, лейкопластырь, вата) и с набором лекарств, необходимых хроническим больным членам семьи;

Переносной электрический фонарь, огнетушитель, например, автомобильный (заранее научитесь им пользоваться).

Всегда имейте при себе сотовый телефон;

Храните документы в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно хранить рюкзак, в котором следует иметь нож, фонарь, топорик, спички, зажигалку (новую), немного еды, аптечку, свечи, шерстяное одеяло, кусок полиэтиленовой пленки, запасную одежду и обувь (по сезону) в расчете на всю семью.



Во время сильного землетрясения:



В помещении:

Если вы можете покинуть здание в течение первых 15-20 секунд, то сделайте это. Желательно взять с собой сотовый телефон. Выбежав из здания, сразу отойдите от него на открытое место.

Если вы остались в здании, то укройтесь в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и встать в проеме.

Если есть опасность падения кусков штукатурки, светильников, стекол - прячьтесь под стол. Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон.

В любом здании держитесь дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам здания. Бойтесь стеклянных перегородок!

Не создавайте давку и "пробки" в дверях!

Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа!

Не прыгайте в застекленные окна! При явной необходимости предварительно выбейте стекло табуреткой, в крайнем случае - спиной.

Держите при себе сотовый телефон, с его помощью вы сможете связаться со спасателями.



На улице:

Отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. Бойтесь оборванных проводов!

Не бегайте вдоль зданий, не входите в здания - реальную опасность для жизни представляют падающие обломки.



При необходимости незамедлительно звоните по телефону «101» (единый вызов пожарных и спасателей как с городских, так и с мобильных телефонов).



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.



