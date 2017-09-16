Жертвы обмана

16.09.2017 11:03:19 (GMT+12)
32-летняя жительница Петропавловска-Камчатского нашла на электронном ресурсе объявление о продаже квартиры на ул. Топоркова.
В ходе беседы по телефону с «продавцом», девушку не смутил тот факт, что с ее попросили внести предоплату в размере 20 тысяч рублей. Женщина перевела денежные средства на номер банковской карты, указанный неизвестным. После этого на связь с ней незнакомец больше не выходил.
44-летний житель Вилючинска нашел информацию о сдаче жилья внаем. Денег он лишился по дороге на встречу с лже-риелтором. За посредничество в сделке вилючинец перевел неизвестному посредством электронной платежной системы более шести тысяч.
По данным фактам проводится проверка. Полицейские установили, что звонили потерпевшим из Москвы и Екатеринбурга.
Пресс-служба УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому
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