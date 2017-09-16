Камчатских первоклассников посвящают в пешеходы

16.09.2017 10:56:33 (GMT+12)

Каждая школа выбирает собственную программу акции. Дети разучивают стихи и поют песни, смотрят обучающие мультфильмы и весёлые представления отрядов ЮИД, беседуют с сотрудниками ГИБДД. Но самый радостный момент для новоиспеченных «грамотных пешеходов» наступает, когда они выпускают в небо яркие воздушные шарики. Сотни шаров над головами – это символ, обращение к водителям: посмотрите, сколько новых маленьких пешеходов отправились в школы!



Около 4000 именных «Свидетельств пешехода» подготовили организаторы акции для первоклашек, на обратной стороне каждого расположена памятка. Главная задача взрослых при обучении детей безопасному поведению на дороге научить ребенка не рассматривать дорожные знаки как веселые картинки со стрелочками и человечками, а видеть в них реальных помощников детской безопасности.



Госавтоинспекция призывает родителей уделить время и показать малышам самый безопасный маршрут в школу, обращая внимание ребёнка на трудные участки, а автомобилистов – быть бдительными, проезжая рядом с образовательными учреждениями. Младшие школьники знают основные правила поведения на дороге, но в силу возраста часто ведут себя неосмотрительно. Ребёнок способен заиграться и выбежать на дорогу во дворе, а по пешеходному переходу может побежать, не посмотрев по сторонам. С начала года на Камчатке в ДТП пострадало 18 детей, 15 из них – по вине взрослых нарушителей, остальные пострадали по собственной неосторожности.



Уважаемые родители, не забывайте, что самый лучший способ научить ребёнка правильному поведению на дороге – быть для него достойным примером для подражания.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю

