День открытых дверей в УВД

16.09.2017 10:53:49 (GMT+12)

Об общих особенностях работы в полиции, требованиях к кандидатам, социальных гарантиях участникам мероприятия рассказал исполняющий обязанности помощника начальника (по работе с личным составом) майор внутренней службы Александр Братерский.



Более подробную информацию об особенностях прохождения службы в строевых подразделениях до сведения присутствующих довел заместитель командира роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции майор полиции Дмитрий Девятов. Он разъяснил, что в числе выполняемых его подразделением задач приоритетными являются обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта, других общественных местах, а также пресечение преступлений и их раскрытие по горячим следам.



Небольшим, но оказавшимся интересным для аудитории, опытом работы поделился лейтенант юстиции Максим Сучёк, который проходит службу в следственном управлении. Год назад он прибыл на Камчатку после окончания Краснодарского института МВД России. Молодой специалист отметил, что раньше мечтал служить в уголовном розыске: манила романтика, почерпнутая из телевизионных фильмов, художественной литературы, детективов. «Окунувшись в профессию, я понял, что сбор доказательной базы, установление виновных в совершении преступлений, момент, когда ты ставишь точку в обвинительном заключении – позволяет осознать, что ты довел дело до логического завершения, а значит, правосудие восторжествовало», - отметил он.



В конце встречи для приглашенных организовали экскурсию по Управлению. Тех, кто определился с выбором места службы, специалисты кадрового подразделения направили на собеседование с руководителями служб. Остальным раздали брошюры с телефонами для получения ответов на интересующие вопросы, если в будущем они захотят проходить службу в органах внутренних дел.



Напоминаем, что каждую среду с 17.00 до 19.00 по вопросу отбора на службу в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому проводится приём руководителями отдела по работе с личным составом по адресу: ул. Партизанская, 20, кабинет № 203.

Кроме того информацию по вопросам трудоустройства можно получить и по телефонам: (8-4152)- 42-45-80; 43-55-30; 42-52-38; 42-32-73 42-52-20.

Те, кто обладает доступом к сети интернет, информацию об имеющихся вакансиях в УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому могут найти на сайте краевого Управления МВД России: 41.мвд.рф (раздел «Служба и работа в полиции»)».



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому



