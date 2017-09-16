В Коряках сегодня

16.09.2017 10:50:20 (GMT+12)

В Коряках сегодня: вот и докатилась до нас волна первых заморозков ( в 7 утра было -3). Небо постепенно затягивается лёгкой облачностью. Веет слабый западный ветер. День обещает быть по-осеннему тёплым.



Всем хороших выходных и позитивного настроения!



Фото: Максим БОДА.