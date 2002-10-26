Арбитражный суд сообщает

16.09.2017 10:51:14 (GMT+12)

Заявление конкурсного управляющего о взыскании с бывшего руководителя должника убытков в размере 5 546 864,78 руб., причиненных в период исполнения обязанностей генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ТОКС» (далее – должник, общество) рассмотрел Арбитражный суд Камчатского края.



В силу абзацев 1, 3 пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве), заявление о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности, а также заявление о возмещении должнику убытков, причиненных ему его учредителями (участниками) или его органами управления (членами его органов управления), может быть подано в ходе конкурсного производства конкурсным управляющим. Указанное заявление рассматривается в рамках дела о банкротстве должника.



В ходе анализа хозяйственной деятельности должника, конкурсным управляющим Родионовой А.А. было установлено, что бывший руководитель должника Хлыстов О.В. перечислил денежные средства общества на цели, не связанные с деятельностью общества, а именно погасил требования кредиторов в рамках дела о банкротстве Общества с ограниченной ответственностью «Деликатесрыбпродукт», учредителем которого он являлся.

По результатам исследования имеющихся в деле доказательств, суд установил наличие совокупности условий, предусмотренных статьей 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, о применении к бывшему руководителю ответственности в виде взыскания убытков.



Суд принял во внимание, что перечисление денежных средств не имело под собой разумной и экономически целесообразной основы, не было направлено на достижение уставных задач и целей общества и не подпадает под понятие обычного делового (предпринимательского) риска. При этом общество понесло расходы при отсутствии какого-либо встречного предоставления.

Суд пришел к выводу о том, что перечисляя денежные средства, руководитель не действовал в интересах общества, связи с чем, заявление конкурсного управляющего было удовлетворено в полном объеме.





Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Камчатского края

