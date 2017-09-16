ЮИД «Светофор» г. Елизово вернулись с победой с победой в IX Всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности».

16.09.2017 10:48:41 (GMT+12)

ЮИД «Светофор» г. Елизово вернулись с победой с победой в IX Всероссийском слете-конкурсе юных инспекторов движения «Дороги без опасности».

Утреннее совещание в УМВД России по Камчатскому краю 15 сентября прошло в особенно торжественной обстановке. На встречу с руководителями пригласили молодых сотрудников, прибывших служить на Камчатку, и команду юных инспекторов движения.

фоторепортаж: http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/photos/detail.php?ID=6102

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