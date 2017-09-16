Камчатский метеокомментарий, 16 сентября (259/106)

16.09.2017 09:51:26 (GMT+12)

Камчатский метеокомментарий, 16 сентября (259/106)

В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 749 мм рт. ст., относительная влажность: 61%.

Предварительный прогноз:

День: +11°С, облачно с прояснениями, без осадков.

Вечер: +13°С, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.

Долгота светового дня:  12’39’’ (-4”).

Луна: 16%, стареющая.

В этот день, 16 сентября, в Петропавловске-Камчатскиом самая теплая погода +18 была в 1965 г. Самая холодная погода +1 была в 1997 г.

Сегодня - Василиса, Домна.

Народ приметил: Домнин день. В этот день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме), "припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень". Во многих местах особенно уважали старые, изношенные лапти, которые считаются верным средством от сглаза, их привешивали у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто не "изурочит" или не "сглазит".

Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.

Именины у Домны и Василисы. Домна с латыни - "госпожа". Василиса с греческого - "царственная, властительница".

Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.
    
Всегда Ваш,

Валерий КРЫЛОВ,
метеокомментатор «ПК».

На снимке: Камчатка (вид из космоса),  16 сентября, 6.15 (кмч).

Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».

«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.

Выходит с 1 июня 2005 г.

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