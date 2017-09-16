Камчатский метеокомментарий, 16 сентября (259/106)

16.09.2017 09:51:26 (GMT+12)

В 9.30 в Петропавловске-Камчатском было +5°C, переменная облачность, ветер северо-западный, 3 м/с, атмосферное давление: 749 мм рт. ст., относительная влажность: 61%.



Предварительный прогноз:



День: +11°С, облачно с прояснениями, без осадков.



Вечер: +13°С, переменная облачность, без осадков.



Геомагнитная обстановка: 9 — 18 часов — МАЛАЯ (!!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ; 18 — 24 часа — СЛАБАЯ (!) ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ.



Долгота светового дня: 12’39’’ (-4”).



Луна: 16%, стареющая.



В этот день, 16 сентября, в Петропавловске-Камчатскиом самая теплая погода +18 была в 1965 г. Самая холодная погода +1 была в 1997 г.



Сегодня - Василиса, Домна.



Народ приметил: Домнин день. В этот день в старину с утра до ночи прибирали бабы всякую рухлядь в доме), "припасая себе этим благополучие и спорину во всем на целую осень". Во многих местах особенно уважали старые, изношенные лапти, которые считаются верным средством от сглаза, их привешивали у крыш домов и скотных дворов, якобы тогда никто не "изурочит" или не "сглазит".



Большие муравьиные кучи к осени - на суровую зиму.



Именины у Домны и Василисы. Домна с латыни - "госпожа". Василиса с греческого - "царственная, властительница".



Сегодня будьте особенно внимательны к своему самочувствию, старайтесь не волноваться и не перенапрягаться.



Всегда Ваш,



Валерий КРЫЛОВ,

метеокомментатор «ПК».



На снимке: Камчатка (вид из космоса), 16 сентября, 6.15 (кмч).



Подготовлено при поддержке проекта «Эпицентр».



