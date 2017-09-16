Доброе утро, Камчатка!

16.09.2017 08:22:11 (GMT+12)

Сегодня суббота, 16 сентября 2017 года. По старому стилю 3 сентября.



Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия (302). Прп. Феоктиста, спостника Евфимия Великого (467). Блж. Иоанна Власатого, Ростовского, чудотворца (1580).



Св. Фивы диакониссы (I). Мц. Василиссы Никомидийской (309). Сщмч. Аристиона, еп. Александрийского. Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского (1354).



Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия Феноменова, Василия Колмыкова, Филиппа Шацкого, Владимира Дмитриевского пресвитеров, прмч. Мелетия Голоколосова (1918); сщмчч. Василия Красивского, Парфения Красивского пресвитеров (1919); сщмчч. Андрея Дальникова, Феофана Соколова пресвитеров (1920); сщмчч. Владимира Садовского, Михаила Сушкова пресвитеров (1921); сщмч. Николая Сущевского пресвитера (1923); сщмч. Евфимия Круговых пресвитера и с ним 4-х мучеников (1924); сщмч. Романа Марченко пресвитера (1929); сщмчч. Алексия Зиновьева, Илии Бажанова пресвитеров (1937).



Писидийской иконы Божией Матери (VI).



Калужской иконы Божией Матери (1771).



По мусульманскому календарю — 25 зуль-хиджы [XII] 1438 г. хиджры



По еврейскому календарю — 25 элуля 5777 года.



ЕСТЬ ПОВОД



Международный день охраны озонового слоя.



Международный День сока в России.



День рождения Джульетты.



День сотрудника органа государственной охраны Кыргызстана.



День независимости Мексики.



16 СЕНТЯБРЯ В ИСТОРИИ



1380 Победа русских войск в Куликовской битве.



1782 Впервые использована «Большая печать» правительства США.



1859 Ливингстон открыл озеро Ньяса в Африке.



1915 Впервые в истории мореплавания сквозным рейдом пройден путь из Владивостока в Архангельск.



●Борис Андреевич Вилькицкий (1885-1961) - русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики - в 1915 году впервые в истории мореплавания прошел сквозным рейдом в западном направлении по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск.



В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года.



Переход проходил в сложных гидрометеорологических, навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра. Под руководством Вилькицкого моряки и специалисты-гидрографы продолжали вести исследовательские работы.



Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на Запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск.



Так завершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание Северным морским путем. Экспедиция произвела многочисленные наблюдения над господствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их перемещением, глубинами северных морей, составила описи ряда мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага Северная земля. Между Карским морем и морем Лаптевых был открыт пролив, названный в честь начальника экспедиции.



1931 В Москве создан Государственный академический Центральный театр кукол (ныне – имени С.В. Образцова).



1987 В Монреале подписан Протокол об озоноразрушающих веществах.



РОДИЛИСЬ В ЭТОТ ДЕНЬ.



1387 Генрих V, Английский английский король (1413-1422) из династии Ланкастер, полководец Столетней войны.



1745 Михаил Кутузов, русский полководец, генерал-фельдмаршал.



1925 Би Би Кинг, американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.



1927 Питер Фальк, американский киноактер.



1942 Ангелина Вовк, советская и российская ведущая на телевидении и эстраде, народная артистка России.



1945 Евгений Петросян, советский и российский артист эстрады, писатель-юморист, народный артист РСФСР.



Смотрите также сегодняшний «Камчатский метеокомментарий» на нашем сайте.



«Полуостров Камчатка» желает Вам хорошего дня и хорошего настроения!



С уважением,



Спартак ЗУРБИЛЛО, архивариус «ПК».



(Использованы материалы сайта http://www.calend.ru и не только они).



