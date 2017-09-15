Разработан прогноз социально-экономического развития Камчатского края до 2020 года

15.09.2017 22:42:14 (GMT+12)

На Камчатке разработан прогноз социально-экономического развития края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Основные параметры прогноза озвучены на заседании Правительства Камчатского края, прошедшем 14 сентября под руководством заместителя Председателя Правительства региона Марины Субботы.



«Прогноз социально-экономического развития Камчатского края разработан в полном соответствии с требованиями федерального и краевого законодательства, - отметил в своём докладе министр экономического развития и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелёв. - Разработка прогноза осуществлялась отраслевыми исполнительными органами государственной власти Камчатского края с учетом намерений хозяйствующих субъектов на основе Сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации на период до 2020 года, одобренных на заседании Правительства России 13 апреля 2017 года. При разработке прогноза приняты во внимание сложившиеся тенденции социально-экономического развития края».



Прогноз разработан в трёх вариантах развития края – консервативном, базовом и целевом.



«По рекомендации Правительства Российской Федерации в 2015 и 2016 годах для бюджетных проектировок принимался консервативный вариант прогноза. В 2017 - базовый. Его предлагается использовать и на 2018 год, - отметил Дмитрий Коростелёв. - Объем валового регионального продукта оценивается в 2018 году в размере 203 293,8 млн. рублей (101,9 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах), в 2019 году – 217 034,6 млн. рублей (103,2 %), в 2020 году - 230 694,7 млн. рублей (102,7 %). Рост будет носить восстановительный характер и затронет широкий спектр секторов экономики. Реализация проектов по созданию ТОР "Камчатка" и режима "Свободного порта Владивосток" будет способствовать опережающему развитию Авачинской агломерации».



Базовым вариантом прогноза предусмотрена реализация региональной политики по формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию экономического роста и модернизации производства. За счет средств краевого бюджета продолжится реализация мер поддержки и стимулирования развития экономики: компенсация сниженного теплотарифа для населения, сниженного энерготарифа, поддержка малого бизнеса, субсидирование авиаперевозок на местных авиалиниях, поддержка импортозамещения. Инфляция замедлится до 4,3 % в 2018 году против 4,8 % в 2017 году c дальнейшим замедлением ее роста до 4,0 % к 2020 году.



«Объем инвестиций в основной капитал прогнозируется в интервале от 31,8 млрд. рублей в 2018 году до 38,2 млрд. рублей в 2020 году. Бюджетные инвестиции (за счет бюджетов всех уровней) прогнозируются в плановом периоде на уровне 5,8 млрд рублей. К числу наиболее значимых и капиталоемких инвестиционных проектов Камчатского края, определяющих темпы экономического роста в прогнозном периоде, относятся проекты по развитию ТОР "Камчатка" и "Свободный порт Владивосток": модернизация Петропавловск-Камчатского морского порта, создание современных курортных зон "Паратунка" и "Зеленовские озерки", строительство нового здания аэропорта, тепличных комплексов и других сельскохозяйственных предприятий. В числе приоритетных проектов также значатся: строительство горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения и горно-обогатительного комбината "Бараньевский", Камчатской краевой больницы, стадиона "Спартак", Камчатского театра кукол, новых образовательных учреждений, строительство для края грузопассажирского судна и автопассажирского парома», - сказал министр.



Дальнейшее развитие получат и внутрирегиональные воздушные линии. В крае будут продолжены строительство и реконструкция аэропортов местных воздушных линий в рамках реализации мероприятий государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».



«При разработке прогноза учитывались как положительные, так и отрицательные макроэкономические факторы, среди которых - сохранение действия финансовых и экономических санкций в отношении российской экономики, снижение в реальном выражении государственных капитальных вложений в бюджетную систему, дефицит квалифицированных кадров, снижение численности населения трудоспособного возраста из-за сохраняющегося миграционного оттока населения, природно-климатические риски и ряд других, - сказал Дмитрий Коростелёв. - В числе положительных факторов: реализация Правительством Российской Федерации активной государственной политики, направленной на ускоренное развитие Дальнего Востока, рост импортозамещения для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, сдерживание роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги, повышение инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, в том числе в результате внедрения механизмов государственно-частного партнерства и другие».



Дмитрий Коростелёв добавил, что в период с 10 по 16 июля текущего года проект прогноза прошел процедуру общественного обсуждения.1 августа основные параметры прогноза были согласованы Бюджетной комиссией при Правительстве региона.



Ознакомиться с проектом прогноза можно на сайте Министерства экономического развития и торговли Камчатского края в разделе «Общественное обсуждение» вкладки «Документы».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.