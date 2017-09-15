На Камчатке завершился дополнительный период сдачи ЕГЭ

15.09.2017 22:42:15 (GMT+12)

В Камчатском крае завершился дополнительный сентябрьский период сдачи ЕГЭ. Он прошел в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений. Об этом сообщили в министерстве образования и молодежной политики Камчатского края.



«Экзамены по математике (базовый уровень) сдали 2 участника, по русскому языку – 1. Итоговые испытания проходили в Камчатском центре информатизации и оценки качества образования. В пункте было обеспечено видеонаблюдение в онлайн-режиме, организована печать экзаменационных материалов и сканирование бланков ответов в аудитории» - сказали в министерстве.



Участие в экзаменах в сентябрьские сроки приняли обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или двум обязательным предметам. Экзамен по русскому языку выпускники сдавали 5 сентября, по базовой математике – 8 сентября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.

