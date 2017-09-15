На юге Камчатки сегодня

15.09.2017 18:11:49 (GMT+12)

На юге Камчатки вновь солнечная, прекрасная погода. На календаре уже середина сентября, но в наших краях осень пока не ощущается не считая ночной прохлады.



Фото: Фома БЕССРЕБРЕННИКОВ.

