Камчатские приставы стали донорами

15.09.2017 11:57:09 (GMT+12)

Судебные приставы города Петропавловска-Камчатского приняли участие в общероссийской акции «Мобильный донор».



Сегодня, 15 сентября, Камчатская станция переливания крови проводит акцию «Мобильный донор — позвони и пригласи друзей сдать кровь». Значение донорской крови нельзя переоценить. Не остались равнодушными и приняли участие в акции работники службы судебных приставов полуострова.

Руководство службы активно поддерживает такие инициативы работников. Стоит отметить, что камчатские приставы не первый год становятся донорами и регулярно сдают кровь как в рамках проводимых акций, так и в индивидуальном порядке.



Поддержать мероприятие может любой совершеннолетний житель Камчатского края, не имеющий противопоказаний к донорству. В рамках акции будет заготовлена кровь и её компоненты для пациентов, нуждающихся в переливании крови в лечебных целях. Для сдачи крови при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории Камчатского края.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

