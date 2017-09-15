Камчатские приставы стали донорами

15.09.2017 11:57:09 (GMT+12)

Камчатские приставы стали донорами

    Судебные приставы города Петропавловска-Камчатского приняли участие в общероссийской акции «Мобильный донор».

    Сегодня, 15 сентября, Камчатская станция переливания крови проводит акцию «Мобильный донор — позвони и пригласи друзей сдать кровь». Значение донорской крови нельзя переоценить. Не остались равнодушными и приняли участие в акции работники службы судебных приставов полуострова.
    Руководство службы активно поддерживает такие инициативы работников.  Стоит отметить, что камчатские приставы не первый год становятся донорами и регулярно сдают кровь как в рамках проводимых акций, так и в индивидуальном порядке.

    Поддержать мероприятие может любой совершеннолетний житель Камчатского края, не имеющий противопоказаний к донорству. В рамках акции будет заготовлена кровь и её компоненты для пациентов, нуждающихся в переливании крови в лечебных целях. Для сдачи крови при себе необходимо иметь паспорт с регистрацией на территории Камчатского края.

Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в пресс-службе УФССП России по Камчатскому краю.

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