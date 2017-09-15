Парк скорой помощи на Камчатке пополнят 15 новых автомобилей

15.09.2017 11:47:21 (GMT+12)
В Камчатском крае продолжается обновление парка машин скорой медицинской помощи. В ближайшее время на дороги полуострова выйдут 15 новых автомобилей. Об этом сообщила министр здравоохранения Камчатского края Татьяна Лемешко.
10 машин поступят на Камчатку в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации.
«В соответствии с распоряжением, в 2017 году предусмотрена поставка автомобилей скорой медицинской помощи в 75 субъектов Федерации в количестве 1150 единиц. Для этих целей Минпромторгу России были направлены бюджетные ассигнования в объёме 3 млрд рублей из резервного фонда Правительства России, – сказала Татьяна Лемешко. - Автомобили скорой медицинской помощи будут приобретены напрямую у крупнейших российских автопроизводителей: ООО "Автомобильный завод "ГАЗ", ООО "УАЗ"».
Кроме того, министерством здравоохранения Камчатского края заключен государственный контракт на покупку 5 автомобилей скорой помощи за счет средств краевого бюджета. Все автомобили полноприводные, северного исполнения и укомплектованы оборудованием для оказания скорой медицинской помощи.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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