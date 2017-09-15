В северных районах Камчатского края начался отопительный сезон

15.09.2017 11:57:09 (GMT+12)
АО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго») начало подачу тепла в жилой фонд Пенжинского, Тигильского и Мильковского районов согласно Постановлениям глав сельских поселений. Температура воздуха ночью там опускается до -5 градусов, днём поднимается не выше 7.
В Пенжинском районе в рамках подготовки к отопительному сезону были выполнены необходимые ремонтные работы, подготовлены котельные и тепловые сети, созданы нормативные запасы топлива - 9 тыс. тонн угля, 1,2 тыс. м3 дров и дизельного топлива Проведены гидравлические испытания внутренних систем котельных и бойлерных установок, наружных сетей.
В Тигильском районе также выполнены все необходимые работы, созданы запасы топлива – 13 тыс. 700 тонн угля и к концу сентября запасы дизельного топлива составят более 1,4 тыс. тонн. Также проведены гидравлические испытания внутренних систем котельных и бойлерных установок, наружных сетей.
В Мильковском районе заключены контракты на поставку топочных дров для котельных сёл Атласово и Долиновка. Поставка будет осуществляться в течение отопительного сезона. На сегодняшний день создан месячный запас - в Долиновке 145 м3 дров, в Атласово – 860 м3.
Согласно заключённым договорам АО «ЮЭСК» провело опрессовку внутридомовых систем отопления социальных объектов и частично жилого фонда.
По словам генерального директора АО «ЮЭСК» Виктора Мурзинцева, предприятие выполнило все необходимые работы для бесперебойного и качественного теплообеспечения потребителей во время прохождения отопительного сезона.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в ПАО «Камчатскэнерго».
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