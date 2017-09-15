Для участников и зрителей камчатской Гонки героев выделены бесплатные автобусы

15.09.2017 11:47:20 (GMT+12)

Каждый желающий сможет посетить военно-спортивный праздник «Гонка Героев» в субботу, 16 сентября. Бесплатные автобусы будут отъезжать от разворотной площадки «Комсомольская площадь» каждые 30 минут. Об этом сообщили в управлении культуры, спорта и молодежной политики Петропавловска-Камчатского.



«Первый рейс с разворотной площадки на КП будет сделан в 7 часов утра. Далее, с интервалом в 30 минут, будет совершено еще порядка 20 рейсов до полигона Радыгино и обратно», - уточнили в управлении.



Торжественное открытие всероссийского военно-спортивного патриотического проекта Гонка героев» состоится 16 сентября на полигоне Радыгино в 10.00. После сигнала к началу, состоятся показательные выступления подразделений, соединений и частей Войск и Сил на Северо-Востоке РФ: пролет авиации, показательные выступления сухопутных подразделений.



После приветствия зрителей и участников гонки официальными лицами, на старт гонки выйдет первый взвод «Гонки героев». Всего на старт “Гонки Героев” выйдут 150 взводов, в каждом из которых по 10 человек. Участникам предстоит совершить десятикилометровый забег с преодолением множества препятствий, при разработке которых использованы реальные объекты и элементы боевой подготовки спецподразделений. Интервал старта между взводами – 30 секунд.



«Для удобства зрителей на трассе будут установлены камеры, изображение с которых транслируется на большой экран. За своими героями можно будет наблюдать в режиме он-лайн. Работу взводов на трассе будут комментировать ведущие», - рассказала руководитель управления культуры, спорта и молодежной политики Лилиана Соловьева.



Кроме того, на полигоне будет организована работа полевых кухонь, бесплатных детских батутов, фото-зоны. На сцене пройдут выступления творческих коллективов и рок-групп. На площадке состоится выставка военной техники, среди которой можно будет увидеть новые образцы вооружения. Каждый желающий сможет проверить свою подготовку, сдав нормы ГТО.



Для автомобилей предусмотрена специальная парковка. Безопасность всех участников мероприятия обеспечат полицейские и военные.



«Зону старта и площадку для зрителей оборудуют рамками металлоискателей. На въезде на полигон автомобили будут досматриваться», - подчеркнули в оргкомитете.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.