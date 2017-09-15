Мониторинг перепадов температуры наружного воздуха проводится в Петропавловске-Камчатском

15.09.2017 11:47:20 (GMT+12)
Специалисты Управления городского хозяйства уже вторую неделю ведут ежедневный мониторинг перепадов среднесуточной температуры с тем, чтобы своевременно начать отопительный сезон в краевом центре.
По данным метеорологов, в последние дни в Петропавловске-Камчатском средние показатели термометра держатся на уровне 9-11 градусов тепла.
«Отопительный сезон в краевом центре начинается при сохранении фактической среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд», - сказали в Управлении.
Тем временем подготовка к отопительному сезону продолжается. Заполнение систем и подключение потребителей будет происходить постепенно в течение нескольких дней.
Напомним, что в 2016 году отопление в дома начало поступать 18 сентября.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+