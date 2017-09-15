Мониторинг перепадов температуры наружного воздуха проводится в Петропавловске-Камчатском

15.09.2017 11:47:20 (GMT+12)

Специалисты Управления городского хозяйства уже вторую неделю ведут ежедневный мониторинг перепадов среднесуточной температуры с тем, чтобы своевременно начать отопительный сезон в краевом центре.



По данным метеорологов, в последние дни в Петропавловске-Камчатском средние показатели термометра держатся на уровне 9-11 градусов тепла.



«Отопительный сезон в краевом центре начинается при сохранении фактической среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов в течение 5 суток подряд», - сказали в Управлении.



Тем временем подготовка к отопительному сезону продолжается. Заполнение систем и подключение потребителей будет происходить постепенно в течение нескольких дней.



Напомним, что в 2016 году отопление в дома начало поступать 18 сентября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе городской мэрии.