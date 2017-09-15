Дмитрий Тимофеев: Камчатских кикбоксеров теперь знают и на европейском уровне

15.09.2017 11:47:21 (GMT+12)

Депутат Законодательного Собрания Камчатского края Дмитрий Тимофеев поздравил с победой международного уровня воспитанников ДЮСШ № 5, которые вернулись 13 сентября после успешного выступления на соревнованиях по кикбоксингу.



В аэропорту Елизово камчатских кикбоксеров и их тренеров ждал теплый прием. С призовыми местами на престижных турнирах юных спортсменов поздравили краевой депутат Дмитрий Тимофеев и директор детско-юношеской спортивной школы № 5, депутат Думы ПКГО Илья Толмачев.



«Мы встречаем ребят с Первенства Европы по кикбоксингу. Ребята успешно выступили: впервые в нашей истории мы привезли первое место, которое занял на этих соревнованиях Тарас Баштан. Также наши спортсмены выезжали на Открытые Всероссийские юношеские игры боевых искусств в г. Анапа, где тоже завоевали хорошие места: Владимир Шпак – 1 место в своей весовой и возрастной категории. На Первенстве Европы 3 место заняла Кристина Сердюк. Это хороший результат. Мы проанализируем ошибки и обязательно добьемся более высоких результатов в следующих соревнованиях», – сообщил Толмачев.



Особо ценной для камчатского спорта назвал эту победу депутат Дмитрий Тимофеев, который на протяжении ряда лет курирует этот вид единоборств и сам успешно занимается кикбоксингом. «В нашем избирательном округе на базе спортивной школы № 5 работает шесть тренеров-преподавателей, под чьим руководством занимается более 200 детей. И мы перешли от массового спорта к спорту высших достижений. Я активно включаюсь в этот процесс, поддерживаю спортсменов, ежегодно выделяю деньги за счет программы депутатских наказов, в том числе на выездные мероприятия. На следующий год также запланированы деньги для оплаты поездок наших спортсменов, которые планируют участие в соревнованиях российского и международного уровня. Считаю это очень важным, поскольку участие в таких серьезных турнирах дает опыт и вырабатывает спортивное мастерство. Очень рад, что у нас такой квалифицированный тренерский коллектив. Камчатских кикбоксеров знают теперь даже на европейском уровне», – рассказал Дмитрий Тимофеев.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе Законодательного Собрания Камчатского края.