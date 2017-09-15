Избирательная комиссия и Министерство социального развития и труда Камчатского края подписали соглашение о сотрудничестве

15.09.2017 11:47:22 (GMT+12)

14 сентября 2017 года Председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина и Министр социального развития и труда Камчатского края Инесса Койрович подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.



Документ нацелен на расширение сотрудничества в области обеспечения реализации на территории Камчатского края избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, повышение правовой культуры и электоральной активности различных категорий избирателей с инвалидностью. В частности, стороны в пределах своей компетенции намерены проводить совместные встречи, обучающие семинары по вопросам обеспечения избирательных прав инвалидов, в том числе предоставление возможностей голосования вне помещения избирательной комиссии и включения в список избирателей по месту нахождения. Планируется усилить работу по информированию граждан с ограниченными физическими возможностями о предстоящих на территории Камчатского края избирательных кампаниях. Также Избирательная комиссия Камчатского края и Министерство социального развития и труда будут осуществлять мониторинг и готовить предложения по организации более удобного доступа инвалидов на избирательные участки, вести работу по составлению «паспорта маршрута избирателя, являющегося инвалидом, в помещение для голосования».



«Необходимость соглашения обусловлена предстоящими главными выборами страны. Данная инициатива избирательной комиссии очень важна для категории избирателей, которые ограничены в своих физических возможностях. Соглашение позволяет более детально определить порядок и вопросы взаимодействия между избиркомом и министерством. Но это не значит, что мы никогда не взаимодействовали. Мы прошли уже не одну избирательную кампанию. Всегда все вопросы оперативно решались на самом высоком уровне», - сказала перед подписанием документа Инесса Койрович.



В свою очередь, Инга Иринина отметила, что это соглашение позволит объединить усилия для выявления инвалидов по слуху, зрению, с нарушением двигательной активности и обеспечения всесторонней помощи им в вопросах реализации активного и пассивного избирательного права, открывает новые возможности и позволит избирательным комиссиям более качественно организовать информирование о выборах избирателей с ограниченными физическими возможностями, процесс их голосования, как на избирательных участках, так и по месту жительства.



Сотрудничество сторон, в рамках данного соглашение, включает предоставление Министерством социального развития и труда данных о гражданах с органическими физическими возможностями, проживающих на территории области, проведение совместных консультаций, совещаний, конференций, а также обобщение практики взаимодействия, совместную подготовку предложений в адрес муниципальных образований городских округов и районов края для принятия мер по обеспечению условий, создающих удобства доступа на избирательный участок гражданам с ограниченными физическими возможностями, оказание Избирательной комиссией помощи в оформлении специализированных стендов в помещениях территориальных подразделений Министерства социального развития и труда в Камчатском крае и другие положения.



Подводя итоги мероприятия, присутствующие выразили уверенность в том, что решение указанных вопросов будет способствовать созданию комфортных условий для обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в Избирательной комиссии Камчатского края