Как экспонат выставки стал научным полигоном

15.09.2017 11:47:19 (GMT+12)

Макет высокопроизводительного тепличного комплекса с компьютерной системой управления технологическими процессами, представленный в экспозиции Камчатского края на Улице Дальнего Востока, заинтересовал ученых Дальневосточного федерального государственного университета.



Сотрудники ДВФГУ намерены превратить арт-объект в полигон для отработки инновационных агропромышленных методик с использованием компьютерных технологий.



Макет тепличного комплекса и программное обеспечение для него спроектированы и созданы АО «Корпорация развития Камчатки» и Камчатским выставочным центром.



Один из авторов проекта начальник отдела информационного обеспечения проектов КРКК Андрей Фомин рассказал, что камчатский артобъект пользовался огромной популярностью в течение всех шести дней работы выставки, с 5 по 10 сентября.



Наибольший интерес у посетителей «Улицы Дальнего Востока» вызывало компьютерное обеспечение автоматического управления основными технологическими процессами выращивания овощей. Датчики, расположенные в теплице, в автономном режиме выдавали команды на проветривание, включение дополнительного освещения, капельный полив, орошение и другие операции. Предложенные технологии оказались столь эффективны, что огурцы в теплице за время работы выставки значительно прибавили в количестве и размерах.



Интересно также и то, что компьютерное обеспечение применимо как для промышленных объектов, так и дачных участков.



Камчатские экспозиции на выставках Улица Дальнего Востока в 2015 и 2016 годах экспертные комиссии признавали лучшими. В их создании неизменно принимает участие Корпорация развития Камчатки.

