Как экспонат выставки стал научным полигоном

15.09.2017 11:47:19 (GMT+12)
Макет высокопроизводительного тепличного комплекса с компьютерной системой управления технологическими процессами, представленный в экспозиции Камчатского края на Улице Дальнего Востока, заинтересовал ученых Дальневосточного федерального государственного университета.
Сотрудники ДВФГУ намерены превратить арт-объект в полигон для отработки инновационных агропромышленных методик с использованием компьютерных технологий.
Макет тепличного комплекса и программное обеспечение для него спроектированы и созданы АО «Корпорация развития Камчатки» и Камчатским выставочным центром.
Один из авторов проекта начальник отдела информационного обеспечения проектов КРКК Андрей Фомин рассказал, что камчатский артобъект пользовался огромной популярностью в течение всех шести дней работы выставки, с 5 по 10 сентября.
Наибольший интерес у посетителей «Улицы Дальнего Востока» вызывало компьютерное обеспечение автоматического управления основными технологическими процессами выращивания овощей. Датчики, расположенные в теплице, в автономном режиме выдавали команды на проветривание, включение дополнительного освещения, капельный полив, орошение и другие операции. Предложенные технологии оказались столь эффективны, что огурцы в теплице за время работы выставки значительно прибавили в количестве и размерах.
Интересно также и то, что компьютерное обеспечение применимо как для промышленных объектов, так и дачных участков.
Камчатские экспозиции на выставках Улица Дальнего Востока в 2015 и 2016 годах экспертные комиссии признавали лучшими. В их создании неизменно принимает участие Корпорация развития Камчатки.
|От первого звонка до выпускного бала 2016: Год провинции Хэйлунцзян на «Полуострове Камчатка» 2016: Год шахмат на «Полуострове Камчатка»
|Президент Премьер-министр Единая Россия
|Полпред Минвостокразвития Наш депутат
|Старая версия сайта
«Полуостров Камчатка» — ежедневная деловая интернет-газета.
Выходит с 1 июня 2005 г.
Учредитель и издатель — Искандер ХАКИМОВ.
Адрес редакции: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, дом 29/1, офис 517.
Телефон: +7 (4152) 25-22-03, e-mail: poluostrov-k@mail.ru
Газета зарегистрирована Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о перерегистрации СМИ Эл № ФС 77-68241 от 27 декабря 2016 г.
Любое использование материалов без письменного разрешения редакции запрещено.
16+