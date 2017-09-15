Круизный лайнер «Silver Shadow» доставил на Камчатку порядка 300 иностранных туристов

15.09.2017 11:47:23 (GMT+12)

В порт Петропавловска-Камчатского зашёл круизный лайнер «Silver Shadow». На борту судна на Камчатку прибыли порядка 300 иностранных туристов. Об этом сообщили в агентстве по туризму и внешним связям региона.



«Лайнер следует по маршруту: Аляска — Япония. Стоянка судна продлится один день. Для туристов подготовлена достаточно обширная программа. Гости посетят этнокультурный комплекс «Кайныран», питомник ездовых собак, музеи Петропавловска. Если позволит погода, туристы отправятся в Долину Гейзеров», - сказали в агентстве.



Там напомнили, что именно этот лайнер в мае открыл новый круизный сезон на Камчатке.



«Silver Shadow» - семипалубный морской лайнер 2000 года постройки, длиной 186 метров, шириной 25 метров. Скорость судна - 19 узлов. Имеет около 200 кают, большинство из которых класса «люкс».



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.