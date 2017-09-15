Люди и медведи: в Южно-Камчатском заказнике выводят формулу добрососедских отношений

15.09.2017 11:31:32 (GMT+12)

Влияние роста туристического потока на благополучие субпопуляции медведей, обитающей в окрестностях Курильского озера, исследуют учёные Кроноцкого заповедника, МГУ имени М. В. Ломоносова и Института водных и экологических проблем ДВО РАН. Проект "Экотуризм в стране медведей – формула медвежьего гостеприимства" реализуется при поддержке Русского географического общества.



Полевые работы на Курильском озере, которые стали первым этапом проекта, вошли в финальную стадию – они продлятся до начала октября. Именно здесь, на крупнейшем в Евразии нерестилище нерки, летом и в начале осени наблюдается самая большая в мире плотность бурых медведей. Иногда со смотровых площадок на кордонах Южно-Камчатского федерального заказника одновременно можно насчитать до 50 особей. Звери ведут естественный образ жизни – рыбачат, отдыхают, воспитывают потомство.



Исследования в заказнике уже на протяжении трёх месяцев проводят два отряда: биологический и географический. Зоологи наблюдают за медведями на нерестовых реках с разной туристической нагрузкой – оценивают реакцию зверей на подходы катеров с туристами, шум вертолётов и квадрокоптеров, распределение зверей в отсутствии и присутствии посетителей. Кроме того, с начала туристического сезона для оценки суточного изменения поведения, активности и перераспределения медведей по территории в зависимости от наличия посетителей на озере круглосуточно работают 15 фотоловушек.



За время наблюдений специалисты, имеющие опыт в исследованиях поведения диких животных, убедились, что медведи Курильского озера обладают удивительной толерантностью к человеку. Это уникальное для дикой природы явление – заслуга руководства Кроноцкого заповедника.



"Ещё 10 лет назад на Курильском озере промышляли браконьеры, медведи боялись людей. Но руководитель Кроноцкого заповедника Тихон Игоревич Шпиленок на высоком уровне организовал работу службы охраны, и за короткий промежуток времени браконьерство удалось искоренить, – отметила Лия Покровская, лаборант Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. – Здесь выросло несколько поколений медведей, которые воспринимают людей как часть своего мира. Возможно это происходит уже на генетическом уровне".



Географический отряд работал на кордоне Озёрный, который принимает основную часть посетителей Южно-Камчатского федерального заказника – участников однодневных и многодневных познавательных программ. Социологи и географы подсчитывали число туристов в каждой прибывшей группе и количество гостей, которые одновременно находились на кордоне, проводили анкетирование о полученном опыте наблюдения за бурыми медведями, выявляли особенности поведения туристов из разных российских регионов и зарубежных государств. Как и биологи, они по 12 часов в сутки наблюдали за реакцией медведей на постоянное присутствие человека, отдельные элементы поведения людей, технические средства и шумовые эффекты.



"С помощью анализа опросных данных и наблюдений мы планируем оптимизировать работу с туристами, чтобы соблюсти интересы и людей, и медведей. Но, развивая туризм, нельзя допустить, чтобы рост потока посетителей повлиял на привычный образ жизни животных и нарушил природную гармонию этого места, – сказала Анна Завадская, старший научный сотрудник ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", географ. – Медведи в Южно-Камчатском федеральном заказнике находятся под надёжной охраной и доверяют людям. Наблюдение за ними – это уникальная возможность для туристов, фотографов-натуралистов и кинодокументалистов. Но нужно помнить, что мы в гостях у диких зверей и должны уважительно относиться к медведям, как к гостеприимным хозяевам, не испытывая их терпения".



Главным результатом исследований станет комплекс мер, позволяющих осуществлять дальнейшее развитие экологического туризма таким образом, чтобы минимизировать воздействие людей на субпопуляцию медведей и в то же время обеспечить гостям условия для наблюдения за животными.



Авторы проекта рассчитывают, что, прикоснувшись к уникальной экосистеме Курильского озера, почувствовав его жизненную энергию, увидев сильных и умных зверей в естественной среде обитания, в их доме, посетители станут друзьями медведей и помощниками ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник" в продвижении идеи охраны дикой природы.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в Кроноцком заповеднике.



Фото Андрея Захаренко.