Компас Камчатского туризма

15.09.2017 11:31:33 (GMT+12)
Туристский визит-центр Елизовского муниципального района – это уникальный помощник для туристов и жителей Камчатского края. Он расположен в центральной части г. Елизово – в здании автостанции, по улице Рябикова, д. 1А. Режим работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00.
В летний период Туристский визит-центр посетили более 200 человек, из них около 30 % – иностранные туристы из таких стран, как США, Австралия, Англия, Белоруссия, Германия, Швейцария, Израиль, Корея, Китай, Чехия и Франция.
А за время работы Информационной стойки, которая находится в павильоне выдачи багажа в Аэропорту г. Елизово, к специалистам обратилось более 1 000 человек.
Визит-центр Елизовского муниципального района предлагает бесплатные консультации о туристско-рекреационном потенциале полуострова, буклеты о достопримечательностях нашего района, информацию об услугах, оказываемых туристическими фирмами Камчатского края, местах проживания и питания. Кроме того, здесь вы узнаете о правилах пребывания на особо охраняемых территориях, а также о регистрации, согласовании и разрешении для иностранных гостей на территории края.
Специалисты расскажут о возможностях камчатского туризма, подберут наиболее подходящий вид маршрута, и продемонстрируют презентации наиболее популярных и интересных видов отдыха: вулканы, термальные источники, Узон, Вачкажец, природные парки, Долина гейзеров, Голубые озёра и многое другое. Чаще всего посетители обращаются с просьбой сформировать маршруты на вулканы Авачинский, Мутновский, Горелый и Толбачик.
Более подробную информацию можно получить на страницах официального аккаунта в Instagram: @welcomekamchatka и по телефону 8-900-444-08-57.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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