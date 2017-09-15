Готовимся к зиме

15.09.2017 11:31:32 (GMT+12)

В Управлении экономического развития Елизовского муниципального района сообщили о ходе заготовки кормов в сельскохозяйственных предприятиях. Всего предстоит заготовить корма с площади 8148 га многолетних трав и 2152 га – однолетних трав.



По состоянию на14 сентября из многолетних трав заготовлено всего кормов 16445,3 тонны с площади 3471,9 га, в том числе: сенажа 5225,8 тонны с площади 776,1 га, силоса – 8208,5 тонны с площади 1137,1 га и сена –3011 тонны с площади 1558,7 га.



Из однолетних трав заготовлено 12433 тонны силоса с площади 904,6 га и 560 тонн сенажа с площади 75 га.



Кроме того, коров дойного стада сельхозпредприятий подкармливают зелёным кормом из многолетних трав –1568,5 тонны с площади 286,6 га, из однолетних трав –2664,2 тонны с площади 297,53 га.



По сравнению с той же датой 2016 года всего заготовлено кормов из многолетних и однолетних трав на 4683,7 тонн или в 1,1 раза больше.



Массовая уборка картофеля и овощей открытого грунта начнется 15 сентября. Первыми приступили к уборке ранней капусты и картофеля в ООО СХП «Овощевод». По состоянию на 14 сентября ранней капусты убрано на площади 5 га в количестве 75 тонн, картофеля на площади 4 га в количестве 52 тонн. Начали уборку картофеля ООО «Хуторок», убрано 2 га, и ООО «Халкам-Агро», убран 1 га.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.