Приглашаем на выставку

15.09.2017 11:31:33 (GMT+12)

15 сентября в 17.00 часов состоится открытие юбилейной выставки «Дороги мастерства», посвящённой 45-летию со дня образования Елизовской детской художественной школы им. Михаила Александровича Лузина.



Она продлится до 15 октября и будет проходить в Елизовском районном краеведческом музее. Гости выставки смогут оценить работы в сфере живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.



Насладиться прекрасным можно будет по адресу: ул. Виталия Кручины, д. 13. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (415-31) 6-41-61, 8 (415-31) 6-24-54.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.