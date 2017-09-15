Приглашаем на выставку

15.09.2017 11:31:33 (GMT+12)
15 сентября в 17.00 часов состоится открытие юбилейной выставки «Дороги мастерства», посвящённой 45-летию со дня образования Елизовской детской художественной школы им. Михаила Александровича Лузина.
Она продлится до 15 октября и будет проходить в Елизовском районном краеведческом музее. Гости выставки смогут оценить работы в сфере живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.
Насладиться прекрасным можно будет по адресу: ул. Виталия Кручины, д. 13. За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (415-31) 6-41-61, 8 (415-31) 6-24-54.
Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.
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