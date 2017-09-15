Роман Василевский провёл приём граждан

15.09.2017 11:31:33 (GMT+12)

В минувшую среду, 13 сентября, на приеме граждан, прошедшем под председательством главы Елизовского муниципального района, побывали 2 человека.



Житель города Петропавловск-Камчатского обратился с вопросом о строительстве подъездных путей к земельному участку, который граничит с СНТ «Кунчилово», находящегося на территории Елизовского района. Гражданину порекомендовали составить официальные обращения в Администрацию Елизовского района и Агентство Лесного хозяйства и животного мира Камчатского края для получения соответствующих разрешений.



Супруги, проживающие в поселке Зеленый, обратились с просьбой о предоставлении земельного участка под огородничество. Роман Василевский поручил заместителю начальника Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Татьяне Мохань оказать содействие гражданам в решении их вопроса.



Напомним, глава Елизовского района Роман Василевский проводит личный прием граждан каждую первую и третью среду месяца. Запись на прием осуществляется по адресу г.Елизово, ул.Ленина 10, каб. № 4, либо по телефону: 8 (415-31) 6-11-92.



Об этом корреспонденту "ПК" сообщили в отделе информационного обеспечения деятельности Администрации Елизовского муниципального района.