На Камчатке началась прививочная кампания против гриппа

15.09.2017 11:31:34 (GMT+12)

Прививочная кампания против гриппа началась на Камчатке. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Лемешко.



«Камчатским краем в преддверии наступающего эпидемиологического сезона заказано 126 тысяч вакцин «Совигрипп»: 44 тысячи вакцин для детей и 68 тысяч – для взрослых. Ими планируется привить порядка 40 процентов населения региона», - сказала Татьяна Лемешко.



Около половины вакцин уже прибыли на полуостров и поступили в учреждения здравоохранения. В первую очередь, бесплатная вакцина предназначена для так называемых «групп риска»: детей, беременных женщин, людей пенсионного возраста и людей с хроническими заболеваниями, а также для работников учреждений здравоохранения и образования. Привиться от гриппа бесплатно жители края могут в поликлинике по месту жительства по предъявлению полиса. Кроме того, вакцинация может быть проведена за счёт средств работодателей. Информационные письма с рекомендациями обеспечить безопасность работников направлены на предприятия и в организации региона.



«На сегодняшний день ежегодная вакцинация признана во всем мире наиболее эффективным средством профилактики гриппа. Камчатский край не исключение. Благодаря эффективной профилактической кампании 2016 года, когда было привито около 40% населения, удалось не допустить серьёзной эпидемии на Камчатке», - добавила Татьяна Лемешко.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.