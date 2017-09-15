Камчатский педагог представит регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства

15.09.2017 11:31:33 (GMT+12)

Педагог-психолог средней школы № 11 им. В.Д. Бубенина Оксана Назаренко представит регион на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2017». Об этом сообщили в министерстве образования и молодёжной политики Камчатского края.



Конкурс пройдет с 10 по 19 октября в Сочи. За звание лучшего поборются специалисты образовательных организаций и центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи из разных регионов страны.



«Конкурс призван создавать условия для самореализации специалистов, раскрытия их творческого потенциала, выявлять, поддерживать и поощрять талантливых педагогов-психологов, а также распространять их передовой опыт работы на всех уровнях образования, - сказали в министерстве. - Камчатку будет представлять победитель регионального этапа в 2016 году».



Финальный этап всероссийского конкурса состоится в Москве 30 октября.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.