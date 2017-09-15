Вопросы трудоустройства инвалидов обсудили на Камчатке

15.09.2017 11:31:34 (GMT+12)

Вопросы трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, а также межведомственное взаимодействие в этой сфере обсудили в ходе заседания Совета при Губернаторе Камчатского края по делам инвалидов. Совещание состоялось в краевом правительстве под руководством главы региона Владимира Илюхина.



Участниками обсуждения стали представители органов исполнительной власти края, общественных объединений инвалидов и камчатских работодателей.



«Такой прямой диалог позволяет повышать социальную ответственность бизнеса в части трудоустройства инвалидов. Возросло и количество обращений людей с ограниченными возможностями здоровья в Центр занятости населения. Также увеличилось количество оказанных данной категории граждан услуг. Как следствие, с начала текущего года доля трудоустроенных инвалидов увеличилась почти в два раза», - отметила в ходе совещания руководитель Агентства по занятости населения и миграционной политике Камчатского края Наталья Ниценко.



По её словам, по данным на 1 сентября в органы государственной службы занятости населения с целью поиска работы обратились 182 человека с ограниченными возможностями здоровья. 90 граждан из них уже трудоустроены, в том числе по направлению – 53 человека.



Также на заседании обсудили необходимость создания в крае дополнительных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. С этой целью работодателям региона предоставляется субсидия на частичное возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования, необходимого для оснащения рабочего места для трудоустройства инвалида. Размер такой выплаты составляет до 72,6 тысяч рублей.



«Кроме того, работодателям частично возмещаются затраты на оплату труда в размере 10 тысяч рублей, а за привлечение наставника для обучения трудоустроенного инвалида - в размере 5 тысяч. Отмечу, что с 2010 по 2015 год финансирование на эти цели поступало из средств федерального бюджета. Однако, учитывая социальную значимость данного мероприятия, на краевом уровне было принято решение продолжить предоставление таких субсидий из бюджета Камчатского края. Так, в течение 2016-2017 годов работодателями с государственной поддержкой было создано 12 рабочих мест», - добавила Наталья Ниценко.



Отдельное внимание на совещании было уделено вопросам межведомственного взаимодействия органов исполнительной власти и сотрудничеству с общественными организациями региона, представляющими интересы граждан с ограниченными возможностями здоровья.



«Основная задача исполнительных органов государственной власти – создать все необходимые условия для трудоустройства инвалидов. Люди должны понимать, что такие возможности у них есть и ими можно воспользоваться. В то же время задачей общественных организаций является содействие в отработке различных нюансов в этой сфере», - отметил Владимир Илюхин.



Он добавил, что необходимо приложить максимальные усилия для создания такой атмосферы вокруг людей с ограниченными возможностями здоровья, которая позволила бы им полностью реализовать свой потенциал.



По итогам заседания глава региона поручил профильным министерствам усилить работу, направленную на повышение эффективности трудоустройства и роста уровня занятости инвалидов в Камчатском крае.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.