На Камчатке близится к завершению строительство подъездной дороги к Озерновскому золоторудному месторождению

15.09.2017 11:31:35 (GMT+12)
АО «СиГМА» при участии средств федерального бюджета завершает строительство автодороги к Озерновскому золоторудному месторождению, на котором в будущем будет построен горно-металлургический комбинат производительностью до 2 тонн золота в год. Сдать новый проезд планируется до конца ноября. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун.
«Проект компании "СиГМА" по строительству горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения был одобрен на уровне Правительства Российской Федерации. На создание необходимой транспортной инфраструктуры камчатскому инвестору предоставили субсидию в размере 758,4 млн рублей», - сказал Василий Прийдун.
Протяжённость строящейся дороги – 62,5 километра. В настоящее время на 80% выполнена отсыпка полотна автодороги, проложены металлодеревянные мостовые переходы через реки Озерная и Ламутская, ручьи Правый Кожапк, Дуга и Увальный.
Поскольку отдельные участки дороги проходят по болотистой местности, для обеспечения её устойчивости приняты дополнительные меры по усилению конструкции земполотна, в том числе за счёт использования геосинтетических материалов.
Напомним, АО «СиГМА» реализует проект по строительству горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения. Вложения инвестора в проект с 2010 года по настоящее время составили 4,449 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций АО «СиГМА» на создание необходимой транспортной инфраструктуры с учётом средств федеральной субсидии составит до 2 млрд рублей. Компания также за счёт собственных средств проводит реконструкцию 80 километров дороги на участке «ИП 14 - Лызык», которая в комплексе с новой автодорогой обеспечит транспортную доступность месторождения.
Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.
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