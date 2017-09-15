На Камчатке близится к завершению строительство подъездной дороги к Озерновскому золоторудному месторождению

15.09.2017 11:31:35 (GMT+12)

АО «СиГМА» при участии средств федерального бюджета завершает строительство автодороги к Озерновскому золоторудному месторождению, на котором в будущем будет построен горно-металлургический комбинат производительностью до 2 тонн золота в год. Сдать новый проезд планируется до конца ноября. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Василий Прийдун.



«Проект компании "СиГМА" по строительству горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения был одобрен на уровне Правительства Российской Федерации. На создание необходимой транспортной инфраструктуры камчатскому инвестору предоставили субсидию в размере 758,4 млн рублей», - сказал Василий Прийдун.



Протяжённость строящейся дороги – 62,5 километра. В настоящее время на 80% выполнена отсыпка полотна автодороги, проложены металлодеревянные мостовые переходы через реки Озерная и Ламутская, ручьи Правый Кожапк, Дуга и Увальный.



Поскольку отдельные участки дороги проходят по болотистой местности, для обеспечения её устойчивости приняты дополнительные меры по усилению конструкции земполотна, в том числе за счёт использования геосинтетических материалов.



Напомним, АО «СиГМА» реализует проект по строительству горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения. Вложения инвестора в проект с 2010 года по настоящее время составили 4,449 млрд рублей. Планируемый объем инвестиций АО «СиГМА» на создание необходимой транспортной инфраструктуры с учётом средств федеральной субсидии составит до 2 млрд рублей. Компания также за счёт собственных средств проводит реконструкцию 80 километров дороги на участке «ИП 14 - Лызык», которая в комплексе с новой автодорогой обеспечит транспортную доступность месторождения.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.