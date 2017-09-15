Камчатцев приглашают на юбилейный форум в поддержку книги и чтения

15.09.2017 11:31:35 (GMT+12)

В Камчатской краевой научной библиотеке им. С.П. Крашенинникова в период с 19 по 22 сентября пройдёт V Форум в поддержку книги и чтения. Об этом сообщили в министерстве культуры Камчатского края.



«В рамках форума пройдёт большой цикл мероприятий, направленных на популяризацию чтения. Так, в библиотечном кафе откроется интерактивная площадка, посетители которой примут участие в викторине, посвященной камчатской литературе и познакомятся с лучшими книгами, выпущенными на Камчатке и о Камчатке. Меню в этот день составят блюда местной кухни. В вестибюле развернется книжная выставка-инсталляция "Читай и летай!", наполненная воздушными шарами и парящими книгами. Для посетителей будет организована "Селфи-зона", - сказали в министерстве. - В отделе по работе с молодежью будет организована работа фотовыставки-приключения "Дорога НатюрЛИТа". Натюрморт и литература – казалось бы, что между ними общего? Но авторы проекта смогли их объединить, да еще и добавили элементы детективного расследования».



В малом зале библиотеки гости смогут посетить художественную выставку Кристины Саушкиной «Слово и образ». На выставке представлены иллюстрации к книгам камчатских писателей.



Открытие форума состоится 19 сентября в 11.00 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Карла Маркса, 33/1. Вход свободный. Подробная информация по телефону: 8 (4152) 25-23-55.



Форум проводится с целью привлечения внимания широкой общественности к книге и чтению. Организаторы мероприятия: краевая библиотека совместно с министерством культуры Камчатского края.



Об этом корреспонденту «ПК» сообщили в пресс-службе губернатора и Правительства Камчатского края.