В Коряках сегодня

15.09.2017 11:27:59 (GMT+12)

В Коряках сегодня бабье лето продолжается, и сельчане, у которых есть огороды, активно убирают урожай картофеля и другие дары осени.



Всем хорошей пятницы и её вечера!



Фото: Максим БОДА.